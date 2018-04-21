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    В ООН озвучили новые данные по жертвам конфликта в Донбассе

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    Управление по координации гуманитарных вопросов сообщает, что более 2540 мирных жителей погибли, девять тысяч пострадали с начала конфликта в Донбассе.
    Военные в Донбассе
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) сообщает, что с начала конфликта в Украине погибли более 2500 тысяч мирных жителей, еще девять тысяч пострадали.

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    УНИАН
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    "Более 2540 мирных жителей погибли, девять тысяч пострадали с начала военных действий в Украине четыре года назад. Число погибших растет почти каждый день", — сообщается в заявлении УКГВ в Twitter.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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