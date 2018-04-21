В ООН озвучили новые данные по жертвам конфликта в Донбассе

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) сообщает, что с начала конфликта в Украине погибли более 2500 тысяч мирных жителей, еще девять тысяч пострадали.

"Более 2540 мирных жителей погибли, девять тысяч пострадали с начала военных действий в Украине четыре года назад. Число погибших растет почти каждый день", — сообщается в заявлении УКГВ в Twitter.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой