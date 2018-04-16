Могильная плита убила трехлетнюю девочку в Одесской области

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. На голову трехлетней девочки упала могильная плита. Инцидент произошел на сельском кладбище в Болградском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

От полученной травмы головы ребенок погиб на месте.

На месте происшествия работала СОГ. Правоохранители решают вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР по п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Предварительная причина произошедшего — несчастный случай.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева нетрезвая женщина выбросила с моста в реку собственного ребенка, девятимесячного младенца с трудом удалось спасти.