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    Происшествия

    Могильная плита убила трехлетнюю девочку в Одесской области

    (обновлено: )15102
    На сельском кладбище могильная плита упала на ребенка. От полученных травм девочка умерла. Предварительная причина произошедшего — несчастный случай.
    В Одесской области могильная плита упала на трехлетнюю девочку
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. На голову трехлетней девочки упала могильная плита. Инцидент произошел на сельском кладбище в Болградском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

    От полученной травмы головы ребенок погиб на месте.

    На месте происшествия работала СОГ. Правоохранители решают вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР по п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

    Предварительная причина произошедшего — несчастный случай.

    Ранее сообщалось, что в центре Николаева нетрезвая женщина выбросила с моста в реку собственного ребенка, девятимесячного младенца с трудом удалось спасти.

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