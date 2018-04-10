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    В Херсонской области судят врача за смерть ребенка на операционном столе

    (обновлено: )62
    Установлено, что врач во время проведения операции по удалению аппендицита у ребенка 2012 года рождения ввел последнему в 5 раз более высокую дозу обезболивающего, от чего ребенок скончался на операционном столе.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Каховке Херсонской области прокуратура передала в суд дело врача центральной больницы, из-за халатности которого на операционном столе умер трехлетний мальчик. Об этом сообщается на странице прокуратуры Херсонской области в Facebook.

    "Установлено, что врач во время проведения операции по удалению аппендицита у ребенка 2012 года рождения ввел последнему в 5 раз более высокую дозу обезболивающего, от чего ребенок скончался на операционном столе", — заявили в прокуратуре.

    В суд направлено обвинительный акт в отношении врача по ч. 2 ст. 140 УК Украины (по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинским работником).

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