В Херсонской области судят врача за смерть ребенка на операционном столе

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Каховке Херсонской области прокуратура передала в суд дело врача центральной больницы, из-за халатности которого на операционном столе умер трехлетний мальчик. Об этом сообщается на странице прокуратуры Херсонской области в Facebook.

"Установлено, что врач во время проведения операции по удалению аппендицита у ребенка 2012 года рождения ввел последнему в 5 раз более высокую дозу обезболивающего, от чего ребенок скончался на операционном столе", — заявили в прокуратуре.

В суд направлено обвинительный акт в отношении врача по ч. 2 ст. 140 УК Украины (по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинским работником).