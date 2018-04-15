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    Происшествия

    В аварии на трассе Киев-Одесса погиб ребенок

    (обновлено: )179
    Легковой автомобиль под управлением женщины-водителя врезался в металлический отбойник в районе села Старые Маяки. Машина была заполненной: три человека пострадали, погиб мальчик 2007 года рождения.
    На трассе Киев - Одесса разбилось авто Renault Logan
    Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Утром в воскресенье на трассе Киев-Одесса произошла авария, в результате которой погиб ребенок.

    Уже известно, что ДТП произошло в районе села Старые Маяки (Одесская область), где автомобиль Renault Logan под управлением женщины-водителя врезался в отбойник.

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    "В результате аварии на месте погиб один из пассажиров транспортного средства — мальчик, 2007 г.р. Еще трое — получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Сама водитель от госпитализации отказалась", — цитирует сообщение спасателей dtp.kiev.ua.

    Фото facebook.com/dtp.kiev.ua/
    На трассе Киев - Одесса разбилось авто Renault Logan

    Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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