В аварии на трассе Киев-Одесса погиб ребенок

Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Утром в воскресенье на трассе Киев-Одесса произошла авария, в результате которой погиб ребенок.

Уже известно, что ДТП произошло в районе села Старые Маяки (Одесская область), где автомобиль Renault Logan под управлением женщины-водителя врезался в отбойник.

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"В результате аварии на месте погиб один из пассажиров транспортного средства — мальчик, 2007 г.р. Еще трое — получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Сама водитель от госпитализации отказалась", — цитирует сообщение спасателей dtp.kiev.ua.

Фото facebook.com/dtp.kiev.ua/ На трассе Киев - Одесса разбилось авто Renault Logan

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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