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    Годовалый ребенок заживо сгорел в костре в Винницкой области

    (обновлено: )18102
    21-летняя мать оставила ребенка в коляске недалеко от костра. В какой-то момент она покатилась вниз – прямо в костер. Все обстоятельства гибели ребенка сейчас выясняют правоохранители.
    Костер. Архивное фото
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В селе Михайловка Ямпольского района на участке одного из домов во время сжигания бытовых отходов сгорел младенец в возрасте одного года. Об этом сообщает Управление ГСЧС в Винницкой области.

    По данным спасателей, 21-летняя мать оставила ребенка в коляске недалеко от костра. Коляска находилась на пригорке в это время. Никого не было рядом, чтоб остановить коляску, когда та покатилась вниз – в костер. Годовалая девочка умерла на месте от полученных ожогов.

    Все обстоятельства гибели ребенка сейчас выясняют правоохранители. 

    В феврале в Киеве мужчина заживо сгорел в коллекторе теплотрассы.

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