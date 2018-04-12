Годовалый ребенок заживо сгорел в костре в Винницкой области

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В селе Михайловка Ямпольского района на участке одного из домов во время сжигания бытовых отходов сгорел младенец в возрасте одного года. Об этом сообщает Управление ГСЧС в Винницкой области.

По данным спасателей, 21-летняя мать оставила ребенка в коляске недалеко от костра. Коляска находилась на пригорке в это время. Никого не было рядом, чтоб остановить коляску, когда та покатилась вниз – в костер. Годовалая девочка умерла на месте от полученных ожогов.

Все обстоятельства гибели ребенка сейчас выясняют правоохранители.

В феврале в Киеве мужчина заживо сгорел в коллекторе теплотрассы.