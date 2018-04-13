СМИ узнали о внебрачном ребенке Трампа

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Бывший привратник жилого комплекса Trump World Tower в Нью-Йорке Дино Саджудин сообщил, что у президента США Дональда Трампа есть внебрачный ребенок.

Как сообщает газета New York Post, за согласие обнародовать эту информацию американский таблоид National Enquirer заплатил Саджудину 30 тысяч долларов, но статья в издании так и не была опубликована. Контракт предусматривал, что Саджудину придется заплатить миллион долларов, если он передаст эти данные кому-то еще или расскажет о сделке. Тем не менее, соглашение с таблоидом просочилось в прессу.

"Сегодня я проснулся и узнал, что наше с AMI (компания American Media Inc., издающая таблоид National Enquirer — ред.) конфиденциальное соглашение, связанное с президентом Трампом, просочилось в прессу", — заявил Саджудин.

"Я могу подтвердить, что когда я работал в Trump World Tower, мне дали указания не осуждать бывшую экономку президента Трампа за ее связь с ним, от которой родился ребенок", — приводит New York Post заявление Саджудина.

По данным издания, женщина, упомянутая в этой истории, "решительно" отрицает, что у нее был роман с президентом США. "Это все фейк", — заявила она.

Ранее сообщалось, что таблоид National Enquirer, дружественный Трампу, заплатил бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал около 150 тысяч долларов за молчание. Макдугал утверждала, что у нее был роман с Трампом до избрания его президентом США. В Америке супружеская неверность может стать серьезной проблемой для политика.