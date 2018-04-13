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    В мире

    СМИ узнали о внебрачном ребенке Трампа

    (обновлено: )14010
    Как сообщил бывший привратник жилого комплекса Trump World Tower, ему "дали указания не осуждать бывшую экономку президента Трампа за ее связь с ним, от которой родился ребенок".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Бывший привратник жилого комплекса Trump World Tower в Нью-Йорке Дино Саджудин сообщил, что у президента США Дональда Трампа есть внебрачный ребенок.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    KENA BETANCUR / AFP
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    Как сообщает газета New York Post, за согласие обнародовать эту информацию американский таблоид National Enquirer заплатил Саджудину 30 тысяч долларов, но статья в издании так и не была опубликована. Контракт предусматривал, что Саджудину придется заплатить миллион долларов, если он передаст эти данные кому-то еще или расскажет о сделке. Тем не менее, соглашение с таблоидом просочилось в прессу.

    "Сегодня я проснулся и узнал, что наше с AMI (компания American Media Inc., издающая таблоид National Enquirer — ред.) конфиденциальное соглашение, связанное с президентом Трампом, просочилось в прессу", — заявил Саджудин.

    "Я могу подтвердить, что когда я работал в Trump World Tower, мне дали указания не осуждать бывшую экономку президента Трампа за ее связь с ним, от которой родился ребенок", — приводит New York Post заявление Саджудина.

    По данным издания, женщина, упомянутая в этой истории, "решительно" отрицает, что у нее был роман с президентом США. "Это все фейк", — заявила она.

    Ранее сообщалось, что таблоид National Enquirer, дружественный Трампу, заплатил бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал около 150 тысяч долларов за молчание. Макдугал утверждала, что у нее был роман с Трампом до избрания его президентом США. В Америке супружеская неверность может стать серьезной проблемой для политика.

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