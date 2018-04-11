Во Львове спасли ребенка, который застрял в заборе

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Во Львове спасателям пришлось спасать семилетнего ребенка, голова которого застряла между металлическими прутьями ограждения летней площадки библиотеки. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Пресс-служба ГСЧС Во Львове спасатели разрезали забор, чтобы вызволить застрявшего ребенка

Как выяснилось на месте вызова, семилетний ребенок во время игры просунул голову в ограждение летней площадки библиотеки. Голова застряла между металлическими прутьями и ребенок не мог самостоятельно выбраться.

Спасатели с помощью ручных гидравлических ножниц разрезали и разжали металлические конструкции ограждения, освободили ребенка и передали работникам скорой медицинской помощи.

В марте в Австралии грабитель застрял в автоматических дверях.