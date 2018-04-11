наверх
11.04.201817:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львове спасли ребенка, который застрял в заборе

    (обновлено: )26
    Как отмечается, семилетний ребенок во время игры просунул голову в ограждение летней площадки библиотеки. Голова застряла между металлическими прутьями.
    Во Львове спасатели разрезали забор, чтобы вызволить застрявшего ребенка
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Во Львове спасателям пришлось спасать семилетнего ребенка, голова которого застряла между металлическими прутьями ограждения летней площадки библиотеки. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

    Пресс-служба ГСЧС
    Во Львове спасатели разрезали забор, чтобы вызволить застрявшего ребенка

    Как выяснилось на месте вызова, семилетний ребенок во время игры просунул голову в ограждение летней площадки библиотеки. Голова застряла между металлическими прутьями и ребенок не мог самостоятельно выбраться.

    Спасатели с помощью ручных гидравлических ножниц разрезали и разжали металлические конструкции ограждения, освободили ребенка и передали работникам скорой медицинской помощи.

    В марте в Австралии грабитель застрял в автоматических дверях.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Boeing E-4
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Рубли
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство