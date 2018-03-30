Не дал сигарету. В центре Тернополя выстрелили в парня

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный в четверг выстрелил в 17-летнего парня в Тернополе после отказа дать сигарету, его прооперировали, сообщает в пятницу пресс-служба областной полиции.

Сообщение от дежурного врача областной детской больницы поступило правоохранителям 29 марта. Медик сообщил, что к ним с огнестрельным ранением пальца руки обратился житель областного центра.

С его кисти хирург вытащил металлический шарик. Юношу после оказания медпомощи отпустили домой.

"По словам несовершеннолетнего, к нему в одном из переулков центральной части города подошел неизвестный и попросил сигарету. После отказа прохожий выстрелил ему в руку из неизвестного предмета", — говорится в сообщении.

От прохождения судебно-медицинской экспертизы юноша отказался.

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