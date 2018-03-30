Ночная стрельба в Харькове: погиб гражданин Азербайджана

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Погибший в результате стрельбы в Харькове был гражданином Азербайджана и занимался торговлей на рынке "Барабашово". Об этом сообщили в полиции.

Также в полиции добавили, что ранение получил гражданин Грузии.

Нападающих вероятно было четверо, но стреляли только двое. Стреляли предположительно из автоматов Калашникова, один из которых нападавшие бросили во время бегства с места происшествия. Также нападающие бросили патроны и балаклаву.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошла стрельба возле одного из ресторанов, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранение.