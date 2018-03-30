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    Ночная стрельба в Харькове: погиб гражданин Азербайджана

    (обновлено: )13011
    Как отмечается в сообщении полиции, нападающих вероятно было четверо, но стреляли только двое. Стреляли предположительно из автоматов Калашникова, один из которых нападавшие бросили во время бегства.
    Стали известны подробности расстрела мужчин у ресторана в Харькове
    Нацполиция Харьковской области

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Погибший в результате стрельбы в Харькове был гражданином Азербайджана и занимался торговлей на рынке "Барабашово". Об этом сообщили в полиции.

    Также в полиции добавили, что ранение получил гражданин Грузии.

    Нападающих вероятно было четверо, но стреляли только двое. Стреляли предположительно из автоматов Калашникова, один из которых нападавшие бросили во время бегства с места происшествия. Также нападающие бросили патроны и балаклаву.

    Ранее сообщалось, что в Харькове произошла стрельба возле одного из ресторанов, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранение.

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