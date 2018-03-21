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    Певец Витас устроил стрельбу возле своего дома в Барвихе – источник

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    Певец Виталий Грачев, более известный как Витас, устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
    Певец Витас
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Известный российский певец Витас устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе, полицейские взяли с артиста объяснение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

    "Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции", — сказал собеседник агентства.

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    Был ли Витас пьяным, как это утверждают в ряде СМИ, источник не уточнил.

    В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили, что в Одинцовском районе были слышны хлопки.

    "По факту хлопков в Одинцовском районе в отношении мужчины 1979 года рождения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.

    Официально имя мужчины в полиции не назвали, однако Грачев также родился в 1979-м.

    Ранее сообщалось, что певец стал фигурантом дел об угрозе убийством и нападении на представителя власти вскоре после того как, по данным правоохранителей, за рулем внедорожника Infiniti сбил на ВВЦ девушку на велосипеде, а после устроил перепалку со свидетелями и полицейскими.

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