Певец Витас устроил стрельбу возле своего дома в Барвихе – источник

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Известный российский певец Витас устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе, полицейские взяли с артиста объяснение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции", — сказал собеседник агентства.

Был ли Витас пьяным, как это утверждают в ряде СМИ, источник не уточнил.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили, что в Одинцовском районе были слышны хлопки.

"По факту хлопков в Одинцовском районе в отношении мужчины 1979 года рождения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.

Официально имя мужчины в полиции не назвали, однако Грачев также родился в 1979-м.

Ранее сообщалось, что певец стал фигурантом дел об угрозе убийством и нападении на представителя власти вскоре после того как, по данным правоохранителей, за рулем внедорожника Infiniti сбил на ВВЦ девушку на велосипеде, а после устроил перепалку со свидетелями и полицейскими.