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    В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу на улице

    (обновлено: )6710
    В полицию Киева позвонили прохожие, которые сообщили, что на улице Печенежской неизвестный в воздух стреляет из пистолета. Его задержали в течение нескольких минут.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Пьяный мужчина устроил стрельбу на улице в Киеве, никто не пострадал, его сразу же задержала полиция, сообщило киевское управление Национальной полиции Украины.

    Нож. Архивное фото
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    Из Тернополя. Он ее по лицу, она его ножом в сердце - кровавая бытовуха

    "В полицию позвонили прохожие, которые сообщили, что на улице Печенежской неизвестный в воздух стреляет из пистолета. В течение нескольких минут наряд группы реагирования управления полиции охраны в Киеве прибыл на вызов. На месте правоохранители задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, в результате стрельбы никто не пострадал.

    Для выяснения обстоятельств 39-летнего правонарушителя доставили в Шевченковское управление полиции, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", которая предусматривает до трех лет ограничения свободы.

    Ранее СМИ сообщили, что в Киеве жестоко убит активист общественной организации "Беличанский рыбалка" Николай Ярема, который находился на ночном дежурстве на базе Святошинского озера №15.

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