В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу на улице

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Пьяный мужчина устроил стрельбу на улице в Киеве, никто не пострадал, его сразу же задержала полиция, сообщило киевское управление Национальной полиции Украины.

"В полицию позвонили прохожие, которые сообщили, что на улице Печенежской неизвестный в воздух стреляет из пистолета. В течение нескольких минут наряд группы реагирования управления полиции охраны в Киеве прибыл на вызов. На месте правоохранители задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате стрельбы никто не пострадал.

Для выяснения обстоятельств 39-летнего правонарушителя доставили в Шевченковское управление полиции, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", которая предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Ранее СМИ сообщили, что в Киеве жестоко убит активист общественной организации "Беличанский рыбалка" Николай Ярема, который находился на ночном дежурстве на базе Святошинского озера №15.