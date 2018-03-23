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    Полиция открыла стрельбу по авто на блокпосте под Мариуполем

    (обновлено: )32820
    Чтобы остановить грузовик, полицейский сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем - несколько выстрелов по колесам. Хулигана задержали. Им оказался 34-летний житель Мариуполя.
    Полиция открыла стрельбу по авто на блокпосте под Мариуполем
    Фото со страницы полиции в Донецкой области

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. На блокпосту под Мариуполем полицейским пришлось открыть стрельбу по грузовику, водитель которого не остановился для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Донецкой области на своей странице в Facebook.

    Так, на въезде в Мариуполь со стороны поселка Никольского правоохранители остановили грузовик Volvo для проверки документов. Но вместо того, чтобы их предъявить, водитель ударил полицейского дверью. Правоохранитель, не удержавшись на ногах, упал, а автомобилист попытался прорваться через стоп-контроль.

    Фото со страницы полиции в Донецкой области
    Полиция открыла стрельбу по авто на блокпосте под Мариуполем

    Чтобы остановить грузовик, полицейский сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем — несколько выстрелов по колесам.

    Хулигана задержали. Им оказался 34-летний житель Мариуполя. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, служебная проверка проводится и по факту стрельбы полицейским.

    Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева мужчина после конфликта с кассиром устроил стрельбу в супермаркете.

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