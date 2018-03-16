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    В Чехии спецназ задержал двух украинцев по делу о стрельбе в автобусе

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    Полиция Чехии сообщает о задержании двух граждан Украины, которые подрались с жителем Праги в автобусе. Когда чех достал пистолет и выстрелил, украинцы жестоко избили его и забрали оружие.
    Гражданин Украины с пистолетом в руке в пражском автобусе
    Фото Around Prague

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Праге спецназ чешской полиции силой задержал двух граждан Украины, которые были объявлены в розыск за драку в общественном транспорте.

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    Два украинца жестоко избили 51-летнего местного жителя в городском автобусе. Причиной драки стала словесная перепалка, чех достал оружие, выстрелил и ранил одного украинца. В ответ раненный и его товарищ набросились на гражданина Чехии, побили его и забрали пистолет. Оба скрылись с места происшествия.

    "Полиция Праги благодарит общественность за помощь и сотрудничество. Благодаря сведениям от наблюдательных граждан криминалисты вместе со спецназом задержали подозреваемых иностранцев. Задержание было произведено прошлой ночью. Полиция предпринимает стандартные шаги в рамках возбуждения уголовного дела. Дальнейшая информация будет обнародована позднее", – информирует пресс-секретарь полиции Праги Андреа Зоулова.

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    Если вина задержанных граждан Украины будет доказана, то им грозит до 3 лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

    Ранее в Польше по делу об изнасиловании 18-летней девушки задержаны трое граждан Украины. Мужчин обвиняют в том, что они не заступились за пострадавшую.

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