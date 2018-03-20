В американской школе произошла стрельба, есть пострадавшие

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Три человека были доставлены в больницы после стрельбы в школе Грейт Миллс американского штата Мэриленд во вторник, сообщил шериф округа Сент Мэри Тим Кэмерон в эфире телеканала NBC.

"Только три человека пострадали в этом инциденте, стрелок и двое пострадавших", — сказал шериф.

По словам Кэмерона, стрелок находится в больнице в критическом состоянии.

"Стрелявший госпитализирован в критическом состоянии, девушка в критическом состоянии, еще один пострадавший в критическом, но стабильном состоянии", — сказал он.

Ранее телеканал NBC Washington со ссылкой на офис шерифа сообщал о многочисленных раненых.

Напомним, ранее стрельба произошла в школе в городе Бирмингем американского штата Алабама, один человек погиб, двое получили ранения.