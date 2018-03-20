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    В мире

    В американской школе произошла стрельба, есть пострадавшие

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    В результате стрельбы в школе Грейт Миллс американского штата Мэриленд во вторник три человека были доставлены в больницы. Стрелявший госпитализирован в критическом состоянии, сообщил шериф.
    Полицейский эскорт сопровождает скорую в США. Архивное фото
    Associated Press Mike Groll

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Три человека были доставлены в больницы после стрельбы в школе Грейт Миллс американского штата Мэриленд во вторник, сообщил шериф округа Сент Мэри Тим Кэмерон в эфире телеканала NBC.

    "Только три человека пострадали в этом инциденте, стрелок и двое пострадавших", — сказал шериф.

     

    По словам Кэмерона, стрелок находится в больнице в критическом состоянии.

    "Стрелявший госпитализирован в критическом состоянии, девушка в критическом состоянии, еще один пострадавший в критическом, но стабильном состоянии", — сказал он.

    Ранее телеканал NBC Washington со ссылкой на офис шерифа сообщал о многочисленных раненых.

    Напомним, ранее стрельба произошла в школе в городе Бирмингем американского штата Алабама, один человек погиб, двое получили ранения.

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