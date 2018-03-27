Стало известно о состоянии младенца, которого пьяная мать бросила с моста в реку

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КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Николаеве патрульные полицейские спасли младенца из ледяной воды благодаря комбинезону, который раздулся и выполнял функцию спасательного жилета ребенка. Малыша с моста в реку Ингул выбросила пьяная мать, сообщает "ТСН".

Сейчас ребенок находится в реанимации.

Сообщается, что полицию вызвали очевидцы. Патрульные вместе со спасателями лодочной станции нашли мальчика, которого уже отнесло течением. Он был в состоянии клинической смерти.

Ребенок пробыл в холодной воде почти 15 минут. Патрульный завернул посиневшего младенца в свою форму. Карета скорой помощи уже ждала на набережной.

"Ребенок поступил в состоянии клинической смерти после утопления и с переохлаждением. Температура тела ребенка была 33 градуса. Благодаря врачам ребенок был выведен из этого состояния", — сообщил заместитель главного врача Николаевской областной детской больницы Олег Бабин.

Сам патрульный до последнего не знал, удалось ли спасти мальчика.

"Зашел мой командир и сказал, что ребенку запустили сердце. Я минуты две не мог выразить радость. Значит, не зря мы это все делаем, не зря работаем. Дай Бог, чтобы ребенок остался жив", — делится Белоус.

Спасенный младенец – 9-тимесячный Павлик. Сейчас он в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Его мать задержали. Она была пьяна. Сначала патрульным рассказала, что сама выбросила сына с моста. Потому что по телефону поругалась с отцом ребенка, который сейчас в тюрьме. Через 5 минут уже сказала — младенца уронила случайно. А на утро заявила – ничего не помнит.

"Помутнение в голове, я понимаю, виновата, я не помню, как на мосту оказалась", — говорит женщина.

Задержанной 43 года. Приехала в Николаев из Луганска. Там остались ее двое взрослых детей.

"В ее крови было обнаружено более двух промилле алкоголя. Родственники задержанной женщины говорят, что она и ранее высказывала намерения что-то сделать с ребенком", — сообщает пресс-секретарь ГУ НП в Николаевской области Инна Парфенова.

Эти же родственники к спасенному мальчику в больнице пока даже не приходили. Им занимаются врачи. Женщине за покушение на убийство сына грозит пожизненное заключение.

Напомним, шокирующий инцидент произошел в Николаеве 26 марта.