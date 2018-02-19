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    В России младенец задохнулся из-за пакета от подгузников на голове

    (обновлено: )36403
    Мать вместе с сожителем ушла в кинотеатр, оставив в квартире в детских кроватях одних полуторагодовалого и шестимесячного сыновей. Вернувшись домой, она обнаружила младшего сына без признаков жизни с целлофановым пакетом от подгузников на голове.
    Рука ребенка
    Фото из открытых источников

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    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Оставленный без присмотра младенец в Петербурге задохнулся из-за пакета на голове, сообщает пресс-служба городского управления СК.

    "Шестнадцатого февраля около 16 часов обвиняемая вместе с сожителем ушла в кинотеатр, оставив в квартире одного из домов по Союзному проспекту в детских кроватях одних полуторагодовалого и шестимесячного сыновей. Вернувшись в квартиру около 19 часов, она обнаружила младшего сына без признаков жизни с целлофановым пакетом от подгузников на голове", — говорится в сообщении.

    Возбуждено уголовное дело в отношении матери ребенка по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), максимальная санкция которой – год лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что под Житомиром младенец полгода пролежал в колодце.

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