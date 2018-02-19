В России младенец задохнулся из-за пакета от подгузников на голове

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Канал на Youtube ГУ Національної поліції в Харківській області Кошка задушила младенца в Харьковской области. Комментарий полиции Оставленный без присмотра младенец в Петербурге задохнулся из-за пакета на голове, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Шестнадцатого февраля около 16 часов обвиняемая вместе с сожителем ушла в кинотеатр, оставив в квартире одного из домов по Союзному проспекту в детских кроватях одних полуторагодовалого и шестимесячного сыновей. Вернувшись в квартиру около 19 часов, она обнаружила младшего сына без признаков жизни с целлофановым пакетом от подгузников на голове", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело в отношении матери ребенка по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), максимальная санкция которой – год лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Житомиром младенец полгода пролежал в колодце.