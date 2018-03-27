Под Харьковом девушка "украла" сама себя

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. 17-летняя жительница Лозовой вместе со знакомым организовала собственное "похищение", чтобы получить 100 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщение об исчезновении несовершеннолетней поступило в дежурную часть Лозовского отдела полиции 24 марта от 37-летней женщины. Она пояснила, что накануне ее дочь ушла на улицу на прогулку. На следующее утро на мобильный телефон матери пришло смс, в котором похитители требовали выкуп за дочь в размере 100 тысяч гривен.

В ходе досудебного расследования правоохранители нашли девушку в одной из многоэтажек. Она находилась в квартире, которую снял ее 23-летний знакомый.

"Похищенная" сообщила, что схему вымогательства она придумала сама.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.190 (мошенничество) УК Украины.