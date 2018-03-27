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    Под Харьковом девушка "украла" сама себя

    (обновлено: )7101
    В ходе досудебного расследования правоохранители нашли девушку в одной из многоэтажек. Она находилась в квартире, которую снял ее 23-летний знакомый.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. 17-летняя жительница Лозовой вместе со знакомым организовала собственное "похищение", чтобы получить 100 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

    Сообщение об исчезновении несовершеннолетней поступило в дежурную часть Лозовского отдела полиции 24 марта от 37-летней женщины. Она пояснила, что накануне ее дочь ушла на улицу на прогулку. На следующее утро на мобильный телефон матери пришло смс, в котором похитители требовали выкуп за дочь в размере 100 тысяч гривен.

    В ходе досудебного расследования правоохранители нашли девушку в одной из многоэтажек. Она находилась в квартире, которую снял ее 23-летний знакомый.

    "Похищенная" сообщила, что схему вымогательства она придумала сама.

    Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

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