Похищение младенца в Киеве. Суд избрал подозреваемой меру пресечения

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Суд взял под круглосуточный домашний арест девушку, подозреваемую в похищении младенца в Киеве, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Двадцатилетней девушке, которая подозревается в похищении 1,5-месячного ребенка, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля сроком на 60 суток. Такое решение Оболонский районный суд Киева принял в понедельник, удовлетворив таким образом ходатайство Киевской местной прокуратуры №5 в полном объеме", — говорится в сообщении прокуратуры Киева в Facebook.

Прокуратура Киева/Facebook, 23 октября 2017

В пятницу вечером полиция сообщила, что неизвестный похитил двухмесячную девочку в детском саду в одном из районов Киева, пока отец ребенка забирал из садика старшую дочь. Следственный отдел Оболонского управления полиции возбудил уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека".

В субботу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала похитителей младенца в Киеве, с девочкой все в порядке. Полицейские установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что она следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.

Читайте также: Похищение младенца из детсада в Киеве попало на камеры наблюдения

Как сообщает прокуратура города в понедельник, сейчас правоохранители проверяют причастность сожителя девушки к похищению ребенка.