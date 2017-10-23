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    Похищение младенца в Киеве. Суд избрал подозреваемой меру пресечения

    Тема:

    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка (170)

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    Подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля сроком на 60 суток. Ходатайство прокуратуры удовлетворено в полном объеме.
    Подозреваемая в похищении младенца в Киеве
    strana.ua

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Суд взял под круглосуточный домашний арест девушку, подозреваемую в похищении младенца в Киеве, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

    "Двадцатилетней девушке, которая подозревается в похищении 1,5-месячного ребенка, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля сроком на 60 суток. Такое решение Оболонский районный суд Киева принял в понедельник, удовлетворив таким образом ходатайство Киевской местной прокуратуры №5 в полном объеме", — говорится в сообщении прокуратуры Киева в Facebook.

    Прокуратура Киева/Facebook, 23 октября 2017

    В пятницу вечером полиция сообщила, что неизвестный похитил двухмесячную девочку в детском саду в одном из районов Киева, пока отец ребенка забирал из садика старшую дочь. Следственный отдел Оболонского управления полиции возбудил уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека".

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    В субботу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала похитителей младенца в Киеве, с девочкой все в порядке. Полицейские установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что она следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.

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    Как сообщает прокуратура города в понедельник, сейчас правоохранители проверяют причастность сожителя девушки к похищению ребенка.

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