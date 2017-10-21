Похищение младенца из детсада в Киеве попало на камеры наблюдения

В сети обнародовано видео, сделанное камерой наружного наблюдения, на которой запечатлен момент похищения младенца из детсада в Оболонском районе Киева.

В Киеве в пятницу, 20 октября, из детского сада на Оболони похитили двухмесячного ребенка, сообщили в пресс-службе столичного главка.

"Мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины", – говорится в сообщении.

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По словам женщины, которая также пришла в садик за ребенком, она видела подозрительного мужчину с грудным ребенком на руках, который быстро выходил из здания. Злоумышленник нес ребенка в переносной корзине фиолетового цвета.

"Приметы злоумышленника: одет в черную куртку до колен и черную вязаную шапку. Возраст примерно 30 лет, среднего телосложения, около 180 см роста. Ребенок был завернут в "конвертик" белого цвета, одет в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку, синие ползунки", – добавили в столичной полиции.

Сообщается, что по факту кражи ребенка начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Между тем на видео, обнародованном сети, видно, что ребенка выносит женщина.