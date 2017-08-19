наверх
19.08.201719:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Полиция нашла парня, похищенного ночью в Киеве

    Тема:

    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (587)

    (обновлено: )341
    Пострадавший отказывается писать заявление о совершении в отношении него каких-либо правонарушений и отмечает, что нет ни к кому претензий, так как у него возникло недоразумение со знакомыми.
    В Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители нашли человека, который был похищен на бул.Перова в Киеве накануне. Об этом на своей странице в Facebook сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Правоохранители установили личность потерпевшего.

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    Соцсети в шоке от зверского убийства сотрудницы одесского СИЗО

    "Это — киевлянин, 1995 года рождения. После проведенных мероприятий полицейские выяснили и его местонахождения. Мужчина находится в Днепровском управлении полиции, с ним общаются следователи. В настоящее время известно, что он отказывается писать заявление о совершении в отношении него каких-либо правонарушений и отмечает, что нет ни к кому претензий, так как у него возникло недоразумение со знакомыми", — отмечается в сообщении.

    В столичной полиции также уточнили, что после проведения проверки будет предоставлена ​​конечная правовая оценка события.

    Напомним, похищение произошло ночью в субботу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на месте теракта в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    В Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину