Полиция нашла парня, похищенного ночью в Киеве

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители нашли человека, который был похищен на бул.Перова в Киеве накануне. Об этом на своей странице в Facebook сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Правоохранители установили личность потерпевшего.

"Это — киевлянин, 1995 года рождения. После проведенных мероприятий полицейские выяснили и его местонахождения. Мужчина находится в Днепровском управлении полиции, с ним общаются следователи. В настоящее время известно, что он отказывается писать заявление о совершении в отношении него каких-либо правонарушений и отмечает, что нет ни к кому претензий, так как у него возникло недоразумение со знакомыми", — отмечается в сообщении.

В столичной полиции также уточнили, что после проведения проверки будет предоставлена ​​конечная правовая оценка события.

Напомним, похищение произошло ночью в субботу.