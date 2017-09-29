В Швейцарии сняли с торгов похищенную в России картину Айвазовского

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Картину Ивана Айвазовского "Вид на Ревель" (оригинальное название — "Море"), похищенную в России еще в 1976 году, сняли с торгов в Швейцарии, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома Koller выставлена картина И.К. Айвазовского "Вид на Ревель", написанная в 1845 году (оригинальное название — "Море"). (Картина) оценочной стоимостью более миллиона долларов была снята с аукционных торгов", — сказала она.

По ее словам, произведение было украдено из собрания музея-заповедника "Дмитровский кремль" в 1976 году. Сейчас МВД РФ проводит с Швейцарией работу по возвращению картины в Россию.

Напомним, ранее картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса, считавшаяся утерянной на протяжении 400 лет, была обнаружена в музее в Шотландии.