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    Культура

    В Швейцарии сняли с торгов похищенную в России картину Айвазовского

    (обновлено: )17520
    По словам представителя МВД РФ, картина Ивана Айвазовского "Вид на Ревель" была украдена из собрания музея-заповедника "Дмитровский кремль" в 1976 году. Сейчас МВД РФ проводит с Швейцарией работу по возвращению картины в Россию.
    Картина Ивана Айвазовского Вид на Ревель (оригинальное название - Море)
    WikiArt

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Картину Ивана Айвазовского "Вид на Ревель" (оригинальное название — "Море"), похищенную в России еще в 1976 году, сняли с торгов в Швейцарии, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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    "Были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома Koller выставлена картина И.К. Айвазовского "Вид на Ревель", написанная в 1845 году (оригинальное название — "Море"). (Картина) оценочной стоимостью более миллиона долларов была снята с аукционных торгов", — сказала она.

    По ее словам, произведение было украдено из собрания музея-заповедника "Дмитровский кремль" в 1976 году. Сейчас МВД РФ проводит с Швейцарией работу по возвращению картины в Россию.

    Напомним, ранее картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса, считавшаяся утерянной на протяжении 400 лет, была обнаружена в музее в Шотландии.

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