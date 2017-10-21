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    Смертельное ДТП в Харькове. Установление личности подозреваемой в суде

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (53)

    (обновлено: )70
    Во время судебного заседания девушка отказалась давать показания по делу о смертельном ДТП. В свою очередь следствие следствие сообщило, что в крови подозреваемой нашли следы наркотиков.
    Facebook УНН

    В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение об взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога. 

    Заседание суда по делу Зайцевой
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    Заседание суда по делу о смертельном ДТП в Харькове. Полное видео

    Отметим, что во время судебного заседания девушка отказалась давать показания по делу о смертельном ДТП. В свою очередь следствие следствие сообщило, что в крови подозреваемой нашли следы наркотиков

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    В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

    За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Экспресс-тест не выявил следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение

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    Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля. 

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