Компьютеры с данными 3,7 млн избирателей украили в Гонконге

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина, Иван Булатов. В Гонконге украли два ноутбука, в которых хранилась информация о всех 3,7 миллионах зарегистрированных избирателях этого специального административного района КНР, пишет во вторник газета South China Morning Post.

Сообщается, что ноутбуки были, вероятно, похищены из офиса избирательной комиссии. На носителях ноутбуков также хранилась информация об 1,2 тысячи человек, входящих в коллегию выборщиков. Отмечается, что имена выборщиков являются информацией, которую можно найти в свободном доступе, однако данные избирателей могут содержать информацию об их удостоверениях личности, адреса и номера мобильных телефонов.

Как отметили в избирательной комиссии, информации о том, что данные "утекли" в интернет, нет. Комиссия также заявила, что информация на ноутбуках была зашифрована.

На состоявшихся в воскресенье выборах нового главы администрации Гонконга избирала коллегия выборщиков из 1194 человек. Наиболее лояльная властям в Пекине 59-летняя Кэрри Лам получила 777 голосов, ее главный конкурент, бывший финансовый секретарь района Джон Цанг — 365 голосов, бывший судья Ху Госин — 21 голос. Таким образом, Лам стала первой женщиной в истории, которая займет должность главы Гонконга. Действующий глава администрации Лян Чжэньин в конце декабря прошлого года отказался участвовать в выборах, сославшись на "семейные обстоятельства".