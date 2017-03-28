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    Компьютеры с данными 3,7 млн избирателей украили в Гонконге

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    В избирательной комиссии заявили, что информации об утечки данных в интернет пока нет. Комиссия также сообщила, что информация на ноутбуках была зашифрована.
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    RIA News Артур Александров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина, Иван Булатов. В Гонконге украли два ноутбука, в которых хранилась информация о всех 3,7 миллионах зарегистрированных избирателях этого специального административного района КНР, пишет во вторник газета South China Morning Post.

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    Сообщается, что ноутбуки были, вероятно, похищены из офиса избирательной комиссии. На носителях ноутбуков также хранилась информация об 1,2 тысячи человек, входящих в коллегию выборщиков. Отмечается, что имена выборщиков являются информацией, которую можно найти в свободном доступе, однако данные избирателей могут содержать информацию об их удостоверениях личности, адреса и номера мобильных телефонов.

    Как отметили в избирательной комиссии, информации о том, что данные "утекли" в интернет, нет. Комиссия также заявила, что информация на ноутбуках была зашифрована.

    На состоявшихся в воскресенье выборах нового главы администрации Гонконга избирала коллегия выборщиков из 1194 человек. Наиболее лояльная властям в Пекине 59-летняя Кэрри Лам получила 777 голосов, ее главный конкурент, бывший финансовый секретарь района Джон Цанг — 365 голосов, бывший судья Ху Госин — 21 голос. Таким образом, Лам стала первой женщиной в истории, которая займет должность главы Гонконга. Действующий глава администрации Лян Чжэньин в конце декабря прошлого года отказался участвовать в выборах, сославшись на "семейные обстоятельства".

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