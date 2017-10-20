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    Киев

    В Киеве украли двухмесячного ребенка

    (обновлено: )105
    Мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу, а когда вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.
    В Киеве из детского сада на Оболони украли двухмесячного ребенка
    facebook.com/Полиция Киева

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В Киеве из детского сада на Оболони украли двухмесячного ребенка, сообщили в пресс-службе полиции Киева в Facebook.

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    "Мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины", – говорится в сообщении. 

    По словам женщины, которая также пришла в садик за ребенком, она видела подозрительного мужчину с грудным ребенком на руках, который быстро выходил из здания. Злоумышленник нес ребенка в переносной корзине фиолетового цвета.

    "Приметы злоумышленника: одет в черную куртку до колен и черную вязаную шапку. Возраст примерно 30 лет, среднего телосложения, около 180 см роста. Ребенок был завернут в "конвертик" белого цвета, одет в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку, синие ползунки", – добавили в столичной полиции.

    Сообщается, что по факту кражи ребенка начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

    Напомним, в августе в Киеве на бульваре Перова похитили человека.

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