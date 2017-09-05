В центре Киева похитили журналистку интернет-издания - СМИ

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КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В центре Киева неизвестные затолкали в авто девушку, которая, по предварительной информации, является журналистом одного из интернет-изданий, сообщает УНН.

По словам очевидцев, инцидент произошел около 18.00 близ гостиницы "Днепр".

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Двое мужчин затолкали в авто серебристого цвета девушку, которая успела выбросить из окна сумку. Неизвестным пытались помешать прохожие, но безуспешно.

В сумке, которую девушка выбросила из окна авто, свидетели нашли удостоверение журналиста одного из украинских интернет-изданий. Име девушки не сообщается.

Очевидцы сразу же вызвали полицию, но правоохранители прибыли на вызов только через час.

В пресс-службе столичной полиции, до приезда экипажа на место событий, отметили, что они не имеют информации относительно этого инцидента. Также не комментируют ситуацию и в СБУ.

На прошлой неделе стало известно, что журналистку российского Первого канала Курбатову задержали в Киеве. Позднее в СБУ заявили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. В итоге журналистку выдворили из страны, запретив въезд на три года.

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Ранее Курбатова попала в базу данных скандального сайта "Миротворец". Авторы сайта обвинили журналистку в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.