наверх
05.09.201707:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В центре Киева похитили журналистку интернет-издания - СМИ

    (обновлено: )57002
    Двое мужчин затолкали в авто серебристого цвета девушку, которая успела выбросить из окна сумку. В сумке было найдено удостоверение журналиста одного из украинских интернет-изданий.
    Похищение
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В центре Киева неизвестные затолкали в авто девушку, которая, по предварительной информации, является журналистом одного из интернет-изданий, сообщает УНН.

    Human Rights Watch
    RIA News Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк
    Human Rights Watch осудила Киев за выдворение журналистов

    По словам очевидцев, инцидент произошел около 18.00 близ гостиницы "Днепр".

    Читайте также: Враги государства №1. Как журналисты стали поперек горла власти

    Двое мужчин затолкали в авто серебристого цвета девушку, которая успела выбросить из окна сумку. Неизвестным пытались помешать прохожие, но безуспешно.

    В сумке, которую девушка выбросила из окна авто, свидетели нашли удостоверение журналиста одного из украинских интернет-изданий. Име девушки не сообщается. 

    Очевидцы сразу же вызвали полицию, но правоохранители прибыли на вызов только через час.

    В пресс-службе столичной полиции, до приезда экипажа на место событий, отметили, что они не имеют информации относительно этого инцидента. Также не комментируют ситуацию и в СБУ. 

    На прошлой неделе стало известно, что журналистку российского Первого канала Курбатову задержали в Киеве. Позднее в СБУ заявили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. В итоге журналистку выдворили из страны, запретив въезд на три года.

    Читайте также: Вандализм и патриотизм: схватка в центре Киева 

    Ранее Курбатова попала в базу данных скандального сайта "Миротворец". Авторы сайта обвинили журналистку в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии