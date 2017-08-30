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    Общество

    В СБУ объяснили, что случилось с журналисткой Первого канала - СМИ

    (обновлено: )2769410
    В Службе безопасности Украины, комментируя ситуацию с журналисткой Первого канала, сообщили лишь, что "все происходит в рамках законодательства".
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) в ответ на ситуацию с корреспондентом Первого канала Анной Курбатовой заявила, что "все происходит в рамках законодательства", сообщает издание "Украинская правда".

    Скриншот видео
    Анна Курбатова

    Ранее стало известно, что в среду Курбатова была похищена неизвестными в Киеве. Телеканал не исключает ее задержания сотрудниками СБУ.

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    "В Службе безопасности Украины "Украинской правде" пока сообщили лишь, что "все происходит в рамках законодательства". Любые другие подробности пока не раскрываются", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, "Украинская правда" проверяет эту информацию в правоохранительных органах Киева.

    Главный редактор МИА "Россия сегодня", главред телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя информацию о похищении в Киеве корреспондента Первого канала Анны Курбатовой, заявила, что считает бессмысленным о чем-то говорить с Украиной, но при этом возникают вопросы об отношении Европы к происходящему с журналистами в этой стране.

    "Тут нечего сказать Киеву, после убийства Олеся Бузины с Киевом бессмысленно разговаривать, но хочется сказать Европе: "Европа, ты слепая?" — прокомментировала РИА Новости произошедшее Симоньян.

    Ранее официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что следствие подозревает главу службы безопасности Украины в организации похищения журналистов LifeNews.

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