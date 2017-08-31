Враги государства №1. Как журналисты стали поперек горла власти

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Запрет российских сайтов и депортация журналистов за три последние года стали обычным делом. Под видом "угрозы национальной безопасности" СБУ легко и без лишних сантиментов может отправить в черный список любого журналиста с красным паспортом РФ.

"Собирали информацию"

О чем говорить, если только за последний месяц в застенках мрачного здания на улице Владимирской побывали сразу несколько корреспондентов из России.

Так, в конце июля из страны выдворили российскую журналистку телеканала "Россия 1" Марию Князеву. Сотрудница СМИ три года не сможет посещать Украину только за то, что … "собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур Украины". Учитывая, что подобная формулировка является неотъемлемой частью профессии любого журналиста, обвинение выглядит, как минимум, странным.

Тем не менее, уже спустя две недели вслед за Князевой отправилась ее коллега по ВГТРК Тамара Нерсесьян. При общении с хрупкой девушкой "орлы" Службы безопасности ни в чем себя не стесняли.

"У меня отобрали телефон. Причем забирали, выкручивая руки, хотя я не оказывала сопротивления", — призналась позже журналистка. "На телефоне не было никаких записей, ничего связанного с работой. Что с ним делали я не знаю, мне его вручили непосредственно перед пересечением российской границы"

Причина выдворения Нерсесьян тоже сугубо профессиональная — ее сюжет о музыкальном фестивале Бандерштат слишком не понравился патриотической "верхушке". Правда, зачем настоящие "сыновья Батькивщины" смотрят "пропагандистский" телеканал так и осталось загадкой.

"Позор Украины"

Примерно в таком же стиле действовали силовики и в случае с недавним задержанием и депортацией сотрудницы российского "Первого канала" Анны Курбатовой. "Свобода слова по-украински" на этот раз проявлялась в том, что девушку, которой и раньше поступали угрозы, схватили неизвестные, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Уже потом стало понятно, что главными героями шпионской истории стали работники СБУ.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", — заявили в Службе.

Вероятнее всего, "позором Украины" в исполнении Курбатовой стал ее репортаж о праздновании Независимости, в котором она объясняла, "почему 26-я годовщина обретения суверенитета для многих жителей – грустный праздник".

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И испанцы тоже

Впрочем, расправой с представителями СМИ страны —"агрессора" власти решили не ограничиваться. Никто и подумать не мог, что на четвертом году "победы демократии" под раздачу попадут журналисты из стран Евросоюза. На днях СБУ выдворила из страны двух испанских журналистов Антонио Памплиега и Мануэля Анхель Састре. По словам коллег, причина до боли знакома — "антиукраинская деятельность",

"Последние 3 года мы работали в зоне конфликта в Донбассе, Луганске, Первомайск и других населенных пунктов. Но во время последнего нашего приезда в аэропорту у нас забрали паспорта и мы целый день провели в аэропорту, без возможности выйти", — рассказал один из испанцев. "Позже нам сказали, что мы внесены в новый черный список специальных разведывательных служб. В этом списке отмечалось, что мы предоставляем угрозу национальной безопасности Украины"

Реакция из Европы



Не удивительно, что реакция европейской общественности, для которой подобное выходит за рамки понимания, не заставила себя долго ждать. В Еврокомиссии поспешили отметить, что Украина должна воздерживаться от ненужных ограничений.

"Мы надеемся, что защита национальной безопасности и граждан будет обеспечиваться с полным уважением фундаментальных прав и свобод. Это включено в Европейскую конвенцию по правам человека", — заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич, отвечая на вопрос о выдворении российской журналистки Анны Курбатовой и двух испанских журналистов.

Попытка изоляции

По мнению политического эксперта Алексея Якубина, пытаясь "зачистить" информационное поле, украинские власти переходят все границы. Эксперт убежден, что сегодня главная задача политиков — ограничить любые СМИ в возможности выражать точку зрения, которая не соответствует планам Администрации президента.

"Это ничто иное как попытка информационной изоляции. Власть понимает, что не может усилить свои позиции весомыми аргументами, поэтому берется за практику выдворения журналистов, которые иначе видят те или иные события. Вместо предоставления возможности выражать разные точки зрения политики пытаются "зачистить" информационное поле. Только если раньше выдворяли российских журналистов, то теперь взялись и за журналистов из других стран", — считает Якубин.

Тайм-аут для власти

Вместе с тем, по словам Якубина, власти так или иначе придется ограничить себя в желаниях.

"Уже была реакция ОБСЕ, "Репортеров без границ". Я думаю, что обязательно появится реакция отдельных официальных лиц Европейского союза. Тем более, что с 1 сентября официально начинает действовать Ассоциация Украины с ЕС. По этому договору Евросоюз будет проводить мониторинг прав и свобод человека. Свобода права на информацию — одно из фундаментальных прав. Не исключено, что после не совсем ожидаемой реакции в Европе украинская власть возьмет тайм-аут", — резюмировал политолог.