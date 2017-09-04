Вандализм и патриотизм: схватка в центре Киева

РИА Новости Украина

В выходные в центре Киева случился настоящий погром. В воскресенье, 3 сентября, с фасада магазина мебели "Эмпориум" на улице Грушевского исчезли знаменитые граффити "Иконы революции", созданные во времена Евромайдана. Стрит-арт художник Sociopath в феврале 2014 года во время расстрела Майдана изобразил портреты и цитаты классиков украинской литературы Леси Украинки, Ивана Франка и Тараса Шевченко.

В ответ на смытые граффити к магазину приехала группа активистов: разбили витрины, подожгли шины, разрисовали стены и окна, забросали яйцами. А вместо стертых граффити на стене оставили надпись: "Ніколи так більше не роби".

Активисты назвали себя "Самообороной Майдана". К месту событий приехали представители "Национального корпуса" и представитель "Правого сектора" Артем Скоропадский. Не обошлось без стычек между активистами и полицией.

Спустя несколько часов после погрома владелец "Эмпориума" Игорь Доценко заявил о закрытии магазина.

Бизнесмен утверждает, что ни он, ни его сотрудники не стирали граффити с магазина, а стали заложниками вандалов. Однако в сети разместили фото владельца магазина, который присутствовал во время уничтожения граффити.

Как пишут СМИ, до погрома владелец магазина в комментариях писал, что уничтоженные граффити не представляют собой никакой ценности и относятся к рангу "трафаретного искусства". Позже Доценко удалил и свои комментарии, и пост о закрытии магазина.

Открыли дело

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сразу отреагировал на инцидент и пообещал суровое наказание, однако лишь для тех, кто стер граффити. Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити времен Революции, сообщил Луценко.

Луценко отметил, что уничтожение изображений украинских писателей несет за собой уголовную ответственность, поскольку граффити являются объектом культурного наследия. Он добавил, что бизнес владельца магазина "Эмпориум" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы. В то же время в полиции Киева пока еще не определили, как квалифицировать погром магазина.

"А сколько уничтожили раньше?"

В соцсетях бурно отреагировали на события на Грушевского. Политолог Кирилл Молчанов написал: "Стесняюсь спросить, а по факту погрома дело тоже возбудили, или только по граффити?".

Скриншот с сайта Facebook

Его коллега, политолог Алексей Якубин уверен, что вандализму оправданий нет.

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"И граффити с Украинкой, Франко в том контексте, как они были, уже не вернуть. Историческое оно такое. Но, прежде чем начинать тут печалится о том что утрачиваем историческое, стоит вспомнить сколько памятников, мозаик, фресок было уничтожено за последние годы без всякого спроса у людей для которых они были связаны с личными воспоминаниями, жизнью. Просто так как кому-то показалось, что они "идеологически неправильные" и это не "их история", в стране где государственная идеология запрещена конституцией", – отметил эксперт.

Нужно говорить, добавил он, о равном отношении ко всему историческому, а не только о том "что нравится".

"В противном случае ящик Пандоры такой — открыли, а теперь не остановить", – подытожил Якубин.

Скриншот с сайта Facebook

"Страшно патриотам?"

А по мнению юриста, экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш, магазин в центре города "уничтожали показательно и бесстрашно: под молчаливое согласие новой "отреформированной" полиции и журналистскую съемку".

"Бить, жечь, унижать, запугивать, уничтожать в Украине четвертый год законно, как я понимаю. Любое преступление оправдывается "идеалами майдана", которые впаривают украинцам как новую религию терпил", – написала Лукаш.

Но все же, заявила юрист, ей не дают покоя вопросы:

"А почему смельчаки громилы, ради светлых идеалов майдана:

- на защищают Родину на войне?

- не блокируют владельцев панамских офшоров и липецких бизнесов?

-обходят стороной магазины Roshen, производства "Богдан" и "Ленинской кузни"?

- не угрожают членам правительства, ответственным за нищету и безнадегу?

- не разрисовали заборы заказчиков российского (словацкого) газа и угля и выгодополучателей от этой торговли?

- не бьют пассажиров поездов в РФ и получающих переводы денег гастарбайтеров?

- а главное, не приходят с шинами в МВД, чтобы спросить: а кто ответит за кровь на Кривом Озере, убийства в Княжичах, расстрел в упор Михаила Медведева в BMW, и уничтожение правопорядка?".

Скриншот с сайта Facebook

"Страшно "патриотам" ….или все устраивает?", – подытожила риторическим вопросом экс-министр юстиции.