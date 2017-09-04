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    Аналитика и комментарии

    Human Rights Watch осудила Киев за выдворение журналистов

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    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ (24)

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    За выдворенных из Украины российских и испанских журналистов вступились ОБСЕ и правозащитная организация Human Rights Watch, представитель которой отметила нарушение Киевом международных обязательств в области прав человека.
    Human Rights Watch
    RIA News Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Международная правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала Украину за высылку иностранных журналистов. Как отметили правозащитники, за последние недели Служба безопасности Украины (СБУ) выслала из страны трех российских и двух испанских журналистов. 

    "Практика украинских властей по обвинению журналистов в антиукраинской предвзятости, выдворение их или запрет въезда является серьезным нарушением ее международных обязательств в области прав человека. Запрет для журналистов является недальновидным и жалким и нарушает обещания Украины относительно демократических реформ и верховенства права", — заявила Таня Купер, представитель Human Rights Watch по украинским вопросам.

    Испанский журналист Мануэль Анхель Састре
    Фото из открытых источников
    Мануэль Анхель Састре: я испанский журналист, и меня выдворили из Украины

    Между тем, Купер добавила, что "у Украины есть законные основания опасаться ангажированных или ложных сообщений в СМИ", однако "ограничение работы журналистов — это не ответ".

    Задержанную в Киеве 30 августа сотрудницу российского Первого канала Анну Курбатову выдворили с территории Украины. В СБУ отметили, что Курбатовой на три года запрещен въезд на Украину – из-за ее деятельности, которая, как считают в Киеве, вредит украинским национальным интересам.

    Перед этим "украинские активисты" обвинили Курбатову в "пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией и тенденциозном изложением событий".

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    Тогда в Комитете защиты журналистов призвали украинские власти "позволить Анне Курбатовой и другим российским журналистам работать без страха похищения, депортации и других мер возмездия. Украина находится в состоянии информационной войны с Россией, но мстить репортерам — это не то средство, которым можно ее выиграть".

    26 июля пресс-служба Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании сообщила о выдворении из Украины журналистки Марии Князевой. Князеву выдворили из Украины и запретили въезд в страну сроком на три года. В ВГТРК подтвердили эту информацию. В СБУ сообщили, что сотрудница телеканалов "Россия-1" и "Россия-24" предвзято освещала ситуацию в стране.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP
    Свобода слова по-украински. ЧП и скандалы с журналистами РФ в Украине

    СБУ также выдворила из Украины специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян. Специального корреспондента телерадиокомпании лишили возможности въезда в Украину на три года. СБУ обвинила Нерсесьян в том, что ее деятельность представляет угрозу национальным интересам страны.

    Испанских журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре выдворили из Украины 25 августа в Нидерланды после того, как продержали около 20 часов в международном аэропорту Киева. "К нам относились как к преступникам", рассказал Састре.

    Памплиега и Састре — независимые журналисты, которые провели около десяти месяцев в плену "Фронта Нусра" в Сирии. Они были освобождены в мае 2016 года. В Украине журналисты  находились в декабре 2014 года и освещали события "по обе стороны линии фронта".

    Журналисты и правозащитники говорят об ухудшении ситуации со свободой слова в Украине. В частности, год спустя после гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве у украинских правоохранительных органов нет убедительных доказательств ни одной из официальных версий убийства журналиста.

    Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину письмо, в котором выразил обеспокоенность задержанием и высылкой из Украины иностранных, в том числе, российских журналистов. 

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