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    Киев

    Полиция сообщила подробности похищения человека в Киеве

    (обновлено: )317
    По данным полиции, с места происшествия правоохранители изъяли две биты, на одной есть следы крови. Сейчас устанавливаются личности потерпевшего и похитителей.
    В Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Национальная полиция Киева подтвердила информацию СМИ о похищении мужчины на бульваре Перова в Днепровском районе, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик, информирует "112 Украина".

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    По словам пресс-секретаря полиции, о происшествии правоохранителям сообщила свидетель.

    "Женщина рассказала, что к припаркованному автомобилю BMW подъехала большая темная машина, из нее вышли несколько человек с битами и набросились на транспортное средство, которое там было припарковано. Вытащили из салона водителя, нанесли ему телесные повреждения, посадили в свой автомобиль и повезли в неизвестном направлении", – рассказала Блищик.

    По ее словам, с места происшествия правоохранители изъяли две биты, на одной есть следы крови.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    В Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека

    "Каких-либо обстоятельств, которые бы нам указывали на то, что там была стрельба, мы не нашли. То есть не было на месте происшествия гильз и на транспортном средстве не было обнаружено никаких повреждений, которые бы указывали на то, что они были получены от обстрелов. Поэтому эта информация не подтверждается на это время", – уточнила пресс-секретарь столичной полиции.

    Сейчас устанавливаются личности потерпевшего и похитителей. В полицию пока никто из родственников пропавшего мужчины не обращался.

    Ранее СМИ сообщили, что ночью в Киеве похитили человека.

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