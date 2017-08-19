Полиция сообщила подробности похищения человека в Киеве

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Национальная полиция Киева подтвердила информацию СМИ о похищении мужчины на бульваре Перова в Днепровском районе, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик, информирует "112 Украина".

По словам пресс-секретаря полиции, о происшествии правоохранителям сообщила свидетель.

"Женщина рассказала, что к припаркованному автомобилю BMW подъехала большая темная машина, из нее вышли несколько человек с битами и набросились на транспортное средство, которое там было припарковано. Вытащили из салона водителя, нанесли ему телесные повреждения, посадили в свой автомобиль и повезли в неизвестном направлении", – рассказала Блищик.

По ее словам, с места происшествия правоохранители изъяли две биты, на одной есть следы крови.

facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека

"Каких-либо обстоятельств, которые бы нам указывали на то, что там была стрельба, мы не нашли. То есть не было на месте происшествия гильз и на транспортном средстве не было обнаружено никаких повреждений, которые бы указывали на то, что они были получены от обстрелов. Поэтому эта информация не подтверждается на это время", – уточнила пресс-секретарь столичной полиции.

Сейчас устанавливаются личности потерпевшего и похитителей. В полицию пока никто из родственников пропавшего мужчины не обращался.

Ранее СМИ сообщили, что ночью в Киеве похитили человека.