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    В мире

    Похищен экс-премьер Ливии

    (обновлено: )38
    По данным источников, группа состояла из членов проправительственной Революционной бригады Триполи и, по неподтвержденным сведениям, действовала по ордеру, выданному генеральным прокурором.
    Али Зейдан
    wikipedia

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Экс-премьер Ливии Али Зейдан был похищен из отеля в Триполи, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.

    По данным телеканала, вооруженная группа похитила экс-премьера из отеля и увезла в неизвестном направлении.

    Как пишет ливийская газета Libya Herald, эта группа состояла из членов проправительственной Революционной бригады Триполи и, по неподтвержденным сведениям, действовала по ордеру, выданному генеральным прокурором.

    Отмечается, что в 2013 году Али Зейдан был похищен, будучи на посту премьер-министра. Его отпустили в тот же день.

    Ранее сообщалось, что ливийская террористическая группировка "Ансар аш-Шариа" самороспустилась.

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