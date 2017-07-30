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    Похищение в Черкассах: оперативные кадры по задержанию банды

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    (обновлено: )239
    В Черкассах правоохранители задержали похитителей женщины. Изъяты оружие, наркотические средства и принадлежности, которые используют для проникновения в квартиры.
    ГУ НП в Черкасской области/Youtube

    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Черкасской области сообщила, что группа лиц похитила 40-летнюю женщину. Оперативники вели розыск преступников в течение двух дней. Было установлено, что похитители находятся на территории Черкасс и передвигаются на светлой иномарке. 

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    пресс-служба СБУ
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    В ходе задержания и обыска их автомобиля была обнаружена граната Ф-1 с запалом, пистолет, два магазина к автомату, кастет, балаклавы, рации, отмычки, около 1 килограмма конопли и несколько пакетов с амфетамином.

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    Освобожденную женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, ее прооперировали. По словам врачей, у нее было сломаны два ребра и

    Объяснить свои действия задержанные отказались. Расследуется уголовное производство. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве задержали девушку-копа, которая заказала похищение человека.

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