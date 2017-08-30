Журналистка российского Первого канала похищена в Киеве

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Журналист Первого канала Анна Курбатова была похищена в Киеве в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

"Подтверждаем (эту информацию — Ред.)", — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщение о похищении журналистки появилось в бегущей строке на телеканале "Россия 24".

Накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных сайта "Миротворец". Авторы сайта обвинили журналистку в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.

Ранее официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что следствие подозревает главу службы безопасности Украины в организации похищения журналистов LifeNews.