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    Россия

    Журналистка российского Первого канала похищена в Киеве

    (обновлено: )1043211
    Журналист российского Первого канала Анна Курбатова накануне похищения попала в базу данных сайта "Миротворец".
    ТТЦ Останкино
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Журналист Первого канала Анна Курбатова была похищена в Киеве в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

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    "Подтверждаем (эту информацию — Ред.)", — сообщил собеседник агентства.

    Ранее сообщение о похищении журналистки появилось в бегущей строке на телеканале "Россия 24".

    Накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных сайта "Миротворец". Авторы сайта обвинили журналистку в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.

    Ранее официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что следствие подозревает главу службы безопасности Украины в организации похищения журналистов LifeNews.

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