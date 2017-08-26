В Днепре избили и похитили мужчину - СМИ

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В Днепре неизвестные злоумышленники на территории Запорожского шоссе избили и похитили горожанина.

"Двое мужчин затащили горожанина в салон автомобиля марки BMW, после чего уехали из города по Запорожскому шоссе. После того, как правоохранители получили информацию о похищении, в Днепре был объявлен план-перехват. Через некоторое время экипаж правоохранителей заметил авто, которое находилось в розыске, после чего правоохранителям удалось задержать двух похитителей и освободить похищенного мужчину. Как позже сообщили похитители, таким способом они хотели наказать мужчину, который ранее ремонтировал автомобиль BMW и не выполнил условий соглашения с владельцами", — рассказал подробности и.о. начальника управления патрульной полиции Днепра Денис Петухов порталу dnepr24.com.ua.

dnepr24.com.ua На месте инцидента в Днепре

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