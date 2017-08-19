В Киеве похитили человека

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека, информирует dtp.kiev.ua.

По данным издания, неизвестные разбили и обстреляли автомобиль, после чего похитили водителя.

facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека

Сообщается, что автомобиль BMW был припаркован во дворе. Злоумышленники вытащили и избили водителя, принудительно заставили сесть в свой автомобиль и скрылись с места происшествия.

facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека

facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека

Очевидцам не удалось в темноте рассмотреть автомобиль и лица преступников.

Напомним, 9 августа неизвестные похитили человека в Киеве. Как сообщал dtp.kiev.ua в Facebook, злоумышленники скрылись на машине Skoda Octavia серебристого цвета, г.н. АА2780АО".