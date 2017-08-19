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    Киев

    В Киеве похитили человека

    (обновлено: )21710
    Как стало известно, автомобиль BMW был припаркован во дворе. Неизвестные вытащили и избили водителя, принудительно заставили сесть в свой автомобиль и скрылись с места происшествия.
    В Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека, информирует dtp.kiev.ua

    По данным издания, неизвестные разбили и обстреляли автомобиль, после чего похитили водителя. 

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    В Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека

    Сообщается, что автомобиль BMW был припаркован во дворе. Злоумышленники вытащили и избили водителя, принудительно заставили сесть в свой автомобиль и скрылись с места происшествия. 

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    В Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека
    facebook.com/dtp.kiev.ua
    В Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека

    Очевидцам не удалось в темноте рассмотреть автомобиль и лица преступников. 

    Напомним, 9 августа неизвестные похитили человека в Киеве. Как сообщал dtp.kiev.ua в Facebook, злоумышленники скрылись на машине Skoda Octavia серебристого цвета, г.н. АА2780АО".

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