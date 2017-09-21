наверх
21.09.201708:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Венесуэле похитили сотрудника посольства США

    (обновлено: )6310
    По данным местных СМИ, 28-летний Кербин Барасарте был похищен вместе со своим коллегой Франсиско Фернандесом, когда они ехали на автомобиле с дипломатическими номерами.
    Флаг США
    REUTERS Gary Cameron

    КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. Сотрудник службы безопасности посольства США был похищен неизвестными бандитами в столице Венесуэлы Каракасе, однако затем отпущен на свободу.

    Как сообщает портал Noticias Venezuela, 28-летний Кербин Барасарте был похищен вместе со своим коллегой Франсиско Фернандесом, когда они ехали на автомобиле с дипломатическими номерами. Однако затем Фернандесу удалось бежать от похитителей и сообщить властям о случившемся.

    Захват базы в Венесуэле: опубликовано видео с призывом к восстанию против Мадуро
    Канал Isabel Laurent в Youtube
    Опубликовано видео с призывом к восстанию против Мадуро

    Полиция развернула крупномасштабную операцию по поиску сотрудника посольства США. Преступники вышли на связь с родными Барасарте, требуя от них 30 тысяч долларов за его освобождение, что дало возможность установить район, откуда был сделан звонок. При этом данная зона недавно была объявлена "территорией мира" в результате переговоров властей и лидеров местных преступных группировок, в связи с чем правоохранительные органы не могли просто так зайти на эту территорию.

    В итоге власти дали добро на операцию, в районе начались столкновения с контролирующими его бандитами. Барасарте обнаружить не удалось, зато в ходе операции был освобожден также похищенный преступниками сын экс-директора команды по борьбе с наркотиками национальной гвардии страны.

    Начатая операция заставила похитителей отказаться от своего плана, и чтобы не усугублять ситуацию, они просто отпустили Барасарте в ночь на среду в одном из районов Каракаса без уплаты выкупа.

    Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал американского лидера Дональда Трампа "новым Гитлером" после его выступления на Генассамблее ООН.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Николай Азаров. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Флаг Румынии
    Реформа образования: необратимые последствия