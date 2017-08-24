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    В США застрелили россиянина, похитившего сына и убившего жену

    (обновлено: )130
    Полиция Лос-Анджелеса застрелила 48-летнего Константина Морозова, застрелившего свою жену и похитившего собственного девятилетнего ребенка.
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    В Лос-Анджелесе полицейские смертельно ранили 48-летнего россиянина Константина Морозова, которого подозревали в похищении его девятилетнего сына Даниила и убийстве матери ребенка — Натальи Морозовой, сообщает "Сегодня" со ссылкой на издание Los Angeles Times.

    Даниил Морозов, которого похитил отец

    От полученного ранения мужчина скончался в больнице. Находившийся с ним ребенок не пострадал. Сейчас мальчик находится у представителей Службы защиты детей, которые занимаются поиском ближайших родственников Даниила.

    Ранее посольство РФ в Сан-Франциско подтвердило, что девятилетний мальчик и его погибшие родители являются гражданами России.

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