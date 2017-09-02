На линии разграничения в Донбассе похитили парня - полиция

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Местный житель похищен после пересечения КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщила пресс-секретарь управления полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Установлено, что в 06.00 31 августа 22-летний житель Станично-Луганского района пересек линию разграничения в пункте пропуска пгт Станица Луганская и, находясь на неподконтрольной Украине территории, был лишен свободы боевиками незаконных вооруженных формирований ЛНР", — написала Погукай в Facebook.

Также она сообщает, что по данному факту открыто уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека", проводится проверка.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.