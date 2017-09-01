Формат Порошенко по миротворцам на Донбассе нереализуемый - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Глава фракции БПП Артур Герасимов рассказал, что в Блоке Петра Порошенко пока видят только три варианта введения миротворцев.

Первый – это миротворцы с мандатом Совбеза ООН. Это предложение президента. Второй – миротворцы под эгидой ОБСЕ, и третий – это полицейская миссия под эгидой Евросоюза.

Какой из этих вариантов более реалистичный, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Павел Карназыцкий.

Насколько вообще сама по себе идея миротворцев на Донбассе реализуема?

— План, который предлагают во фракции БПП, он вообще нереализуемый. Там есть главное условие, ультиматум — без участия РФ. Точно такой же ультиматум поставит другая сторона — с участием РФ. Поэтому все окажется под таким вопросом, что не получится это сделать.

Если речь идет о некоем компромиссе? То есть без участия в этом контингенте представителей РФ, но зато с участием союзников РФ, например, контингент Беларуси, Казахстана, Армении, других участников ОДКБ?

— Дело в том, что миротворцы — это не оккупационные войска. Они вводятся по согласию конфликтующих сторон. Я не думаю, что вот эти самопровозглашенные образования дадут согласие на участие кого-то, кроме России.

Но есть операция по принуждению к миру, которая не требует соответствующего согласия от конфликтующих сторон. Именно на ней на сегодняшний день настаивают в БПП. И для этого необходима санкция Совбеза ООН. Ее возможно получить?

— Да, но дело в том, что президент немножко забыл о возможных последствиях такой операции принуждению к миру. Они проводятся в отношении целых государств. Если мы вспомним о ситуации по принуждению к миру, так называемую, в Сербии, когда просто разбомбили страну. Я еще раз повторюсь, что нужно выполнять минские соглашения. И Украине нужно выполнять политическую часть минских соглашений. Нам необходимо принять политическую часть минских соглашений. Нужно принять законы о выборах, и можно не проводить выборы до решения других вопросов, но законы принять нужно. У президента не хватает голосов для выполнения минских соглашений. Вот здесь вопрос, который должна решить президентская власть.

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Дело в том, что миротворческая операция просто не имеет без этого смысла. Ради чего мы должны вводить миротворцев? Чтобы провести выборы? Тогда это понятно. Просто вводить миротворцев в замороженный конфликт на долгие годы — это никому не нужно.

Может, вообще вся эта риторика о миротворцах не более чем информационный шум?

— Это не более чем информационный шум, что бы такое делать, когда ничего не хочется делать. Вопрос о миротворцах на ООН рассматриваться, наверное, не будет. Потому что есть минские соглашения, подписанные в "нормандском формате", которых придется придерживаться. Сигналы о том, что необходимо выполнять минские соглашения приходят уже со всех столиц, кроме Киева.

В Молдове тоже сейчас пытаются активизировать дискуссию о выводе российских войск с территории Приднестровья. Этот вопрос будет подниматься как раз на сессии Генассамблеи ООН. Украина и Молдова должны здесь каким-то образом координировать свои действия? Это поможет большей эффективности этой политики?

— Учитывая то, что Молдова хочет вывода миротворцев, Украина — ввода, мы просто поставим в какой-то тупик все мировое сообщество, которое не поймет, чего эти постсоветские пространства хотят. Здесь как раз четкая позиция должна быть — установление мира. Для начала нужно просто прекратить военную риторику.

Позиция Киева и Москвы здесь расходятся кардинально. А что касается Берлина и Парижа, они пока дистанцируются.

— Берлин занят выборами. А Украине нужно сегодня определиться — или мы идем на выборы, находим все-таки правящую коалицию, потому что в стране сегодня нет правящей коалиции. И поэтому Киев ничего не может решить.

Напомним, ни политиков, ни общественных деятелей на Михайловской площади, где собрались люди, чтобы почтить память погибших под Иловайском, не было, сообщил спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка.