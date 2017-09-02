Силовики сообщили о 20 обстрелах ополченцев в Донбассе 1 сентября

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Ополченцы 20 раз обстреливали из стрелкового оружия позиции украинских военных в Донбассе 1 сентября, сообщает пресс-центр антитеррористической операции (АТО) на странице в Facebook.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

"Вчера, 1 сентября, в зоне АТО… оккупационные войска из стрелкового оружия 20 раз обстреливали укрепления сил АТО", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, больше всего обстрелов — 14 — пришлось на донецкое направление. Сообщается, что под огнем здесь оказались Авдеевка, Зайцево, Майорское и шахта Бутовка. На луганском направлении ополченцы 4 раза открывал огонь рядом со Станицей Луганской, Крымским и Желтым. На мариупольском направлении зафиксировано два удара в районе Водяного. Как утверждают силовики, в целях защиты они открывали огонь лишь раз.

"В то же время, органами военного управления, войсками и силами АТО продолжаются приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня", — добавили в пресс-центре.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.