ОБСЕ: пауза "школьного" перемирия в Донбассе закончилась

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. После объявления "школьного" перемирия в Донбассе интенсивность перестрелок между враждующими сторонами вновь возросла — пауза перемирия закончилась, заявил на брифинге первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

"Мы много раз слышали о возврате к договоренностям о прекращении огня. В каждом таком случае сперва наблюдалось частичное соблюдение режима прекращения огня", — сказал Хуг.

Он пояснил, что обычно в первые несколько дней после объявления перемирия число перестрелок снижается, но затем оно начинает расти. "Нажимают кнопку "пауза", а не "стоп". Так случилось и в этот раз. В пятницу (25 августа) первые 24 часа нового перемирия СММ зафиксировала 53%-ое снижение случаев нарушения огня по сравнению с предыдущим днем", — отметил Хуг.

По его словам, если в четверг режим тишины был нарушен 754 раза, то в пятницу было зафиксировано всего лишь более 300 таких случаев. "На следующий день, 26 августа, снижение продолжилось. Наши наблюдатели зафиксировали в тот день 47 нарушений режима прекращения огня", — добавил замглавы СММ. Однако он подчеркнул, что к воскресенью число нарушений режима прекращения огня стало вновь расти, "151 случай — в воскресенье, в понедельник — 173 раза, во вторник — 431 случай, в среду — 186, пауза закончилась".

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.