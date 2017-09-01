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    Госпогранслужба: ООН отправила конвой с гумпомощью для жителей Донбасса

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    (обновлено: )3310
    По информации пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, транспортные средства перевозили для жителей Луганской области гигиенические наборы и индивидуальные учебные наборы.
    Флаг ООН
    un.org

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. ООН отправила в Донбасс семь автомобилей с помощью для жителей неподконтрольных Киеву территорий, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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    "Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовали семь грузовых автомобилей от ООН. Транспортные средства перевозили для жителей Луганской области гигиенические наборы и индивидуальные учебные наборы", — говорится в сообщении. Их общий вес — более 40 тонн.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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