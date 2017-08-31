Донбасс и СМИ: как язык вражды уничтожает "единую страну"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Все помнят, наверное, многочисленные рекламные щиты в Киеве разных видов и размеров с надписью "Єдина країна. Единая страна" — иногда они и сейчас попадаются. Хотя о "единстве страны" власть и провластные СМИ давно уже не говорят. Любой желающий может проверить это, включив новости на любом из общенациональных каналов — что там скажут о гражданах Украины, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях, как их назовут? Включите и сами послушайте. Какое уж тут "единство"…

"Язык вражды" (или "язык с признаками враждебности) стал для центральных украинских СМИ настолько обыденным явлением, что этот вопрос даже не рассматривался на заседаниях комиссии по журналистской этике, признал член комиссии и глава Академии украинской прессы Валерий Иванов. По его словам, никто и не обращался по этому поводу — видимо, никому это уже не режет слух.

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Что ж, киевские журналисты и редакторы находятся далеко от линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе, потому легко допускают резкие высказывания, а вот в самом Донбассе СМИ ведут себя куда более аккуратно. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного общественной организацией "Донецкий институт информации" (в рамках совместного проекта с МИД Германии).

Вежливая украинская сторона

Как отметил аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов, мониторили содержание печатных СМИ и передач телеканалов по обе стороны — "с украинской стороны и со стороны, которая сейчас неподконтрольна украинской власти" (всего — по 4 печатных издания и по 2 телеканала).

"Установили следующие цифры. Язык с признаками враждебности мы зафиксировали приблизительно в 20% сюжетов, выпусках вечерних новостей на телеканалах, подконтрольных ДНР. И также мы выявили язык с признаками вражды почти на 26% страниц печатной прессы ДНР, которую мы отмониторили. С украинской стороны на телеканалах языка вражды — это, я подчёркиваю, региональные каналы — выявлено не было. И в печатных изданиях было только 2% страниц с языком с признаком вражды", — сообщил аналитик.

По его словам, при этом содержание телепередач по обе стороны "практически идентично", говорят о социальных проблемах и "практически не упоминают экономику и — что удивительно — и боевые действия тоже практически не упоминают…".

Сизов отметил и различия: так, пресса ДНР много внимания уделяет программе воссоединения народа Донбасса — "активно агитируют людей объединяться, приезжать к ним лечение получать, оказывать услуги".

"А с украинской стороны вообще упоминаний о жителях неподконтрольной территории всего лишь несколько, около 3% — это телеканал "Донбасс" и 1% — это областное телевидение", — сказал аналитик.

"Цитаты каких-то сводок штаба АТО"

Сизов подчеркнул, что полученные результаты (о практическом отсутствии языка вражды в СМИ с украинской стороны) нельзя экстраполировать на общенациональные СМИ.

По словам эксперта, "медиа на Донбассе — специфические, ни для кого не секрет, что там сильны местные финансово-промышленные группы, которые имеют определённый взгляд на решение конфликта… взгляд такой, более гибкий".

Кроме того, добавил Сизов, журналисты на местах "видят ситуацию так, как она есть, они страдают боевых действий, естественно, это влияет на их позицию, и многие из них не могут себе позволить какой-то пропаганды или каких-то громких заявлений, как иногда мы можем видеть в центральных СМИ, которые могут ущемлять целые группы населения, либо обвинять их, навешивать ярлыки".

"Поэтому там (в подконтрольном Киеву Донбассе — Ред.) СМИ работают, на мой взгляд, более аккуратно и более конфликточувствительно. И если язык вражды используется, то, в основном, это либо цитаты какие-то официальные, типа — "российские террористические войска", "рашисты", цитаты каких-то сводок штаба АТО, либо заявления чиновников украинской государственной власти, которые любят использовать слова-маркеры", — констатировал аналитик.

"Разорванное" медиа-пространство

Какие можно сделать выводы. Сизов отметил, что сейчас "нет инструментов влияния" на прессу и ТВ неподконтрольных республик — "надо пытаться вступать в диалог, влиять, но пока выхода нет".

"Но то что мы можем делать… Мы можем использовать более конфликточувствительный язык, мы — медиа и журналистская среда — можем больше внимания уделять проблемам жизни людей на неподконтрольной территории, чтобы люди вообще были заинтересованы смотреть эти (украинские — Ред.) медиа. Потому что зачем человеку в Донецке смотреть региональный телеканал, где нет ничего о его жизни, о той, что его окружает?", — сказал эксперт.

По его словам, если украинские СМИ пытаются достучаться до людей, то они должны к таким темам обращаться, а если эти темы вообще не освещаются, то — "бессмысленно тогда говорить о каком-то единстве страны, пропагандировать идеи, что это наша территория, и мы восстановим территориальную целостность".

"Как мы восстановим территориальную целостность, если её не будет даже в медиа-пространстве", — задал Сизов риторический вопрос.

Почему падает доверие к СМИ

Пресса на подконтрольной Киеву территории Донбасса стала более профессиональной, и отказ (в значительной мере) от языка вражды принес результат: в настоящее время это единственный регион на Украине, где социологами зафиксирован некоторый рост доверия к СМИ. Об этом сказал глава Общественного ТВ Донбасса Алексей Мацука, добавив, что в других регионах страны доверие к медиа падает.

Почему падает? По словам Мацуки, "возможно, потому, что медиа сегодня используют не для информирования, а для достижения определённых интересов владельцев этих медиа".

Мацука подчеркнул, что на неподконтрольной Киеву территории наблюдается "тотальный контроль со стороны группировок ДНР и ЛНР", а "на украинской территории — контроль со стороны кланово-олигархических групп над медиа локальными".

Журналист предположил, что опыт международных медиа в освещении конфликтов может быть полезен для того, чтобы как-то "снизить градус ненависти".

Отметим, что широкое использование журналистами языка вражды, по всей видимости, будет иметь далеко идущие последствия, которые еще предстоит изучить. Пока можно констатировать рост враждебности и агрессии в самом украинском обществе, в том числе — рост агрессии по отношению к самим журналистам.