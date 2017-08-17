Красный Крест направил в Донбасс грузовики с гумпомощью

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного креста (МККК) направил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса два грузовика с товарами медицинского назначения и строительными материалами, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Из КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовали два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. Транспортными средствами перевозили для жителей Луганской области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом более 20 тонн", — говорится в сообщении.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.