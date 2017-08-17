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    Общество

    Красный Крест направил в Донбасс грузовики с гумпомощью

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (150)

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    По информации пресс-службы Государственной пограничной службы, транспортными средствами перевозили для жителей Луганской области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом более 20 тонн.
    Машина Красного Креста в Донецке. Архивное фото
    RIA News Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного креста (МККК) направил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса два грузовика с товарами медицинского назначения и строительными материалами, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук о "большой войне" в Донбассе и шансах на мир

    "Из КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовали два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. Транспортными средствами перевозили для жителей Луганской области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом более 20 тонн", — говорится в сообщении.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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