Красный Крест отправил в Донбасс 21 автомобиль с гумпомощью

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил в Донбасс 21 автомобиль с помощью для жителей неподконтрольных Киеву территорий, сообщила в четверг Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовал 21 автомобиль с грузом строительных материалов, товаров медицинского назначения, гигиенических средств общим весом 327,7 тонны. Груз направлен для жителей Донецкой области от Миссии Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.