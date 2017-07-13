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    Красный Крест отправил в Донбасс 21 автомобиль с гумпомощью

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (766)

    (обновлено: )2310
    Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неподконтрольную Киеву территорию проследовал 21 автомобиль с грузом строительных материалов, товаров медицинского назначения, гигиенических средств общим весом 327,7 тонны, сообщили в ГПС.
    Красный Крест. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил в Донбасс 21 автомобиль с помощью для жителей неподконтрольных Киеву территорий, сообщила в четверг Государственная пограничная служба Украины.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
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    "Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовал 21 автомобиль с грузом строительных материалов, товаров медицинского назначения, гигиенических средств общим весом 327,7 тонны. Груз направлен для жителей Донецкой области от Миссии Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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