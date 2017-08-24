Гумпомощь МЧС РФ: 750 тонн груза уехали в Донбасс

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости Украина. МЧС России направило в Донбасс 68-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости в четверг утром в пресс-службе министерства.

"В 04.00 из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехала колонна МЧС, которая везет около 750 тонн гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в составе груза — детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература для подготовки к новому учебному году

В дороге колонна разделится на две: одна проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. И только после этого они пересекут границу и продолжат движение в Донецк и Луганск.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины около 69,5 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.