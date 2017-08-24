В НАТО высказались по поводу очередного перемирия в Донбассе

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КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина, Александр Шишло. НАТО приветствует достижение договоренности о прекращении огня в Донбассе с 25 августа, заявил в среду РИА Новости чиновник штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

Контактная группа ранее согласовала так называемое "школьное" перемирие в Донбассе с 25 августа.

"НАТО приветствует это стремление к постоянному действующему прекращению огня на востоке Украины", — сказал собеседник агентства.

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В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.