В РФ заявили об усилении Киевом блокады Донбасса

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости Украина. Киев усиливает режим экономической и транспортной блокады Донбасса, заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

"Киев усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, что полностью противоречит минским соглашениям", — сказал Грызлов.

Как напомнил полпред, в октябре 2017 года истекает трёхлетний срок действия закона об особом статусе Донбасса.

"Особый статус — основа минских соглашений. Поэтому, во-первых, российская делегация ставит вопрос о пролонгации данного закона. Во-вторых, саботаж Киевом вопроса введения этого закона в действие по "формуле Штайнмайера" тормозит выполнение минских соглашений в целом. Мы не раз подчёркивали, что сложно решать другие вопросы без прогресса в политическом урегулировании", — сказал он.

Грызлов также сообщил, что по-прежнему вызывает недоумение затягивание вопроса об освобождении удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".

"Контактная группа в основном сверила списки удерживаемых. Но проведению обмена препятствует отсутствие на Украине действующего закона об амнистии участников событий на Донбассе", — добавил он.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.