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    Политика

    США не позволят стараниям Волкера по Донбассу провалиться - эксперт

    Тема:

    Встреча Волкер-Сурков и "школьное" перемирие в Донбассе (39)

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    Политолог Василий Мокан в эфире "ГС" заявил: нарушение режима прекращения огня не только найдет отражение в отчетах ОБСЕ, но и повлечет за собой последствия более глобального характера.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В среду в Минске состоялись переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Там договорились о прекращении огня на востоке Украины с 25 августа. Об этом заявил представитель РФ на переговорах, Борис Грызлов.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Встреча Волкер-Сурков. США и РФ нечего предложить друг другу - Бортник

    Лидеры стран "нормандской четверки" также поддержали решение о прекращении огня — в связи с началом учебного года. Петр Порошенко, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин выразили надежду на то, что этот шаг приведет к устойчивому улучшению ситуации в сфере безопасности.

    Удастся ли сторонам удержать хрупкое перемирие, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Василий Мокан.

    "Я думаю, что на этот раз есть определенное отличие от предыдущих договоренностей, так как очень большую активность в течение последнего месяца проявляли США. И они совершенно не заинтересованы в том, чтобы их усилия, в частности, усилия Курта Волкера, прошли даром. И именно они взяли на себя посредническую функцию. В противном случае это повлечет за собой не только отчеты ОБСЕ, а, действительно, очень часто обвиняются именно обе стороны конфликта, но и последствия более глобального характера. Второй момент, это то, что все-таки обстрелы провоцируют украинских военнослужащих на ответ. ОБСЕ это фиксирует. И сейчас речь идет о том, чтобы обеспечить не только режим тишины, но и дать возможность наблюдателям миссии ОБСЕ доступа ко всей территории", — отметил Мокан.

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