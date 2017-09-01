Киев отказал РФ в экстрадиции гражданина Грузии, воевавшего в Донбассе

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КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины приняла решение отказать России в выдаче грузинского гражданина Георгия Церцвадзе, сообщила его украинский адвокат Ксения Проконова.

Церцвадзе — ветеран боевых действий 2008 года в Грузии. По данным грузинских СМИ, он принимал также активное участие в боевых действиях на востоке Украины. Его задержали в киевском аэропорту "Жуляны" 15 января, Соломенский районный суд Киева арестовал его на 40 суток, позже освободив. Церцвадзе был ранее объявлен в розыск Россией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенным в 2003 году в Сочи. Он попросил статус беженца на Украине.

"Генпрокуратура Украины изучила все данные, которые были в открытом доступе, и есть решение об отказе. То есть Генпрокуратура Украины не выдает России Гию, об этом уже получены официальные документы", — сказала Проконова.

Она добавила, что после этого решения Церцвадзе может легально находиться и работать на территории Украины. В то же время она отметила, что Церцвадзе будет ограничен в передвижении, так как "остается ряд стран, которые могут его задержать и экстрадировать в РФ". В частности, по ее словам, к таким странам относятся Египет и Турция.

Проконова сообщила, что Церцвадзе планирует в дальнейшем подать запрос на получение украинского гражданства, на что может пойти до одного года времени.

Присутствующий на пресс-конференции Церцвадзе заявил, что "будет продолжать заниматься тем, для чего приехал — защищать территориальную целостность и независимость Украины".